Τέμπη: Συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις

Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτήν την ώρα συγκεντρώσεις για την τραγωδία των Τεμπών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και άλλες πόλεις της χώρας.

Στην Αθήνα, η συγκέντρωση πραγματοποιείται στην πλατεία Συντάγματος όπου ήδη έχει προσέλθει πλήθος κόσμου.

Λίγο μετά τις 8 ξεκίμνησαν ομιλίες από συγγενείς των θυμάτων ενώ αντίστοιχες συγκεντρώσεις διεξάγονται σήμερα και σε άλλες πόλεις σε όλη τη χώρα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας από τη συμβολή της με την οδό Αθανασίου Διάκου, έχει διακοπεί, ενώ κλειστός είναι από τις 4 μ.μ. ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα.

Στη Θεσσαλονίκη, συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών είχαν απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση στο πλακόστρωτο κοντά στο μνημείο για τα θύματα των Τεμπών.

Μαρία Καρυστιανού: Η δικογραφία των Τεμπών έκλεισε ανήθικα και ατιμωτικά για τη μνήμη των θυμάτων

Κάλεσμα συμμετοχής στις κινητοποιήσεις απηύθυνε η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού. «Ζωή χωρίς Οξυγόνο! Έκλεισε η δικογραφία των Τεμπών! Ανήθικα και ατιμωτικά για τη μνήμη των θυμάτων, για εμάς, για εσάς, για την ελληνική κοινωνία, για την Αλήθεια, για τη Δικαιοσύνη… Έτσι ολοκληρώθηκε η ανάκριση για το έγκλημα που συγκλόνισε την Ελλάδα και μας κατέκαψε τα παιδιά…» αναφέρει σε ανάρτησή της.

«6 Σεπτεμβρίου βγαίνουμε στο φως. Κοιτάζουμε τους ανθρώπους στα μάτια, μέσα απο τον αβάσταχτο πόνο για κάθε απώλεια που ζήσαμε, για κάθε αδικία που κάθε μέρα μας κοστίζει την ψυχική και την σωματική μας υγεία. Αυτό είναι η ζωή μας. Η τόλμη μας να διεκδικήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα μας. Βγαίνουμε στους δρόμους. Ανοίγουμε ένα νέο δρόμο για την πραγματική ζωή, και όχι για την θλιβερή και ψεύτικη ‘πραγματικότητα’ που μας επιβάλλουν με την παρακμή, τη σήψη και το ψέμα. Βγαίνουμε με οδηγό την καθαρότητα και την αγάπη. Η αγάπη για τα παιδιά μας, νεκρά και ζωντανά κινεί βουνά! Η πίστη μας ότι θα τα καταφέρουμε να φτιάξουμε ειρήνη, κινεί βουνά! 6 Σεπτεμβρίου κατεβαίνουμε στις πλατείες. Σε όλη την Ελλάδα» προσθέτει.