Θεσσαλονίκη: Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με φόντο τη ΔΕΘ

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη, με φόντο την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ.

Κάλεσμα για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις έχουν απευθύνει συνδικαλιστικές οργανώσεις, σωματεία εργαζομένων, συλλογικότητες, φοιτητικοί σύλλογοι κ.ά.

Ειδικότερα:

To ΠΑΜΕ έχει απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση στην Πλατεία της ΧΑΝΘ

ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ έχουν απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση στο Άγαλμα του Βενιζέλου,

Άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου έχουν απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση στην Καμάρα,

Συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών έχουν απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση στο πλακόστρωτο κοντά στο μνημείο για τα θύματα των Τεμπών.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας – Κλειστοί 6 σταθμοί του μετρό

Περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Κλειστοί είναι με εντολή της Αστυνομίας οι σταθμοί του μετρό:

«Ευκλείδης»,

«Παπάφη»,

«Πανεπιστήμιο»,

«Σιντριβάνι»,

«Αγίας Σοφίας»,

«Βενιζέλου».

Παράλληλα, έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης.