Χειροπέδες σε άνδρα για 11 εμπρησμούς στην Ξάνθη – Μία σύλληψη για πυρκαγιά στη Λέσβο

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ένας άνδρας, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για 11 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από τις 2 έως τις 5 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Γενισέα Ξάνθης.

Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, στο πλαίσιο του αυτοφώρου συνελήφθη σήμερα Σάββατο από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ., ημεδαπός, ως υπαίτιος για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση, για 11 πυρκαγιές στην αγροτική περιοχή Γενισέας Ξάνθης και συγκεκριμένα: για μία πυρκαγιά στις 2 Σεπτεμβρίου, για μία πυρκαγιά στις 4 Σεπτεμβρίου και για 9 πυρκαγιές στις 5 Σεπτεμβρίου.

Ο συλληφθείς κρατείται και θα οδηγηθεί την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.

Σύλληψη στη Λέσβο

Στο μεταξύ, συνελήφθη χθες, Παρασκευή με τη διαδικασία του αυτοφώρου, 20χρονος κατηγορούμενος για την πρόκληση πυρκαγιάς το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Βρισάς στη νότια Λέσβο.

Τη σύλληψη πραγματοποίησαν ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού και, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κατηγορούμενος εκτελούσε εργασίες στην περιοχή.

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.062,50 ευρώ, σύμφωνα με τη νομοθεσία για παραβάσεις που αφορούν πρόκληση πυρκαγιάς σε δάση και αγροτικές εκτάσεις.

Ο ίδιος τέθηκε υπό κράτηση προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελικής Αρχής.