Θ. Παπαϊωάννου (ΑΣΕΠ) στο Naftemporiki TV: Πάνω από 50% το ποσοστό μη προσέλευσης διοριστέων σε κλάδους όπως η Υγεία και η Πληροφορική

Για το χρονοδιάγραμμα των προσλήψεων στο Δημόσιο σε συνέχεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, αλλά και τα εμπόδια της στελέχωσης των θέσεων λόγω των χαμηλών αποδοχών, μίλησε ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Θάνος Παπαϊωάννου, φιλοξενούμενος στο στούντιο της Ναυτεμπορικής, στην 89η ΔΕΘ.

Κάνοντας έναν απολογισμό της διαδικασίας, ο κ. Παπαϊωάννου σημείωσε πως είναι η πρώτη φορά – και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο – που έγινε ηλεκτρονικός διαγωνισμός προσλήψεων στο Δημόσιο με 45.000 υποψηφίους.

Τα επόμενα στάδια

Όπως είπε, η βαθμολογία βγήκε μέσα σε 10 μέρες, χρόνος-ρεκόρ για τα δεδομένα του ΑΣΕΠ. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα από εδω και έπειτα, σημείωσε πως δεν είναι θέμα μόνο του ΑΣΕΠ, αλλά και θέμα της κυβέρνησης. «Το υπουργικό συμβούλιο θα αποφασίσει τον Σεπτέμβριο συγκεκριμένες θέσεις για το 2026 και του χρόνου τον Σεπτέμβριο για το 2027. Άρα οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν το νου τους να δουν τι θα ανακοινωθεί. Αυτές οι θέσεις θα πρέπει να μας σταλούν από την κυβέρνηση, από το υπουργείο Εσωτερικών για να αρχίσουμε τις επεξεργαζόμαστε, Μετά θα είμαστε σε μια διαβούλευση με τους επιμέρους φορείς που είναι καμιά διακοσαριά, για να γραφτούν τα προσόντα κλπ.» εξήγησε.

Πιο γρήγορα οι διαδικασίες φέτος

Παρατήρησε ακόμη πως πέρυσι είχε καθυστερήσει η διαδικασία, ωστόσο, όπως συμπλήρωσε, «έχουμε λάβει τις διαβεβαιώσεις από το υπουργείο Εσωτερικών ότι φέτος σε ό,τι αφορά τις τους φορείς και τα προσόντα κλπ, τα πράγματα θα πάνε πιο γρήγορα από την προηγούμενη φορά και εμείς είμαστε έτοιμοι να πάμε πιο γρήγορα».

Ο κ. Παπαϊωάννου διευκρίνισε πως ο διαγωνισμός που έγινε τώρα αφορά τις προσλήψεις 2026-2027, ενώ ο διαγωνισμός που έγινε πριν από 2 χρόνια αφορούσε τις προσλήψεις 2024-2025.

Προκηρύξεις 2025: Την ερχόμενη εβδομάδα τα προσωρινά αποτελέσματα ΤΕ, μέχρι τέλος Οκτώβρη τα προσωρινά αποτελέσματα ΠΕ

«Σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις του 2024 τα τελικά αποτελέσματα βγήκαν το 2024, έχουν τοποθετηθεί οι διοριστέοι αυτού του διαγωνισμού, μέχρι και την άνοιξη του 2025 μπήκαν, έπιασαν δουλειά από τους φορείς. Τώρα τρέχουν οι προκηρύξεις του 2025, έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις, την άλλη βδομάδα θα βγάλουμε τα προσωρινά αποτελέσματα των τεχνολογικής εκπαίδευσης και μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου θα βγάλουμε και τα προσωρινά αποτελέσματα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Μετά εξαρτάται από τις ενστάσεις πόσο θα πάει για να βγουν τα οριστικά αποτελέσματα» ανέφερε.

Διορίζονται, αλλά…

Στάθηκε ακόμη στο πρόβλημα που παρατηρείται, να διορίζονται υποψήφιοι αλλά τελικά να μην προσέρχονται να αναλάβουν τις θέσεις. «Ένα πρόβλημα που έχουμε είναι ότι βγάζεις αποτελέσματα και μετά δεν σου έρχονται υποψήφιοι, οι αποδοχές δεν τους ικανοποιούν» είπε.

Δίνοντας μάλιστα τη διάσταση του φαινομένου είπε πως υπάρχουν τομείς όπως η Υγεία, η Πληροφορική και ειδικότητες όπως οι μηχανικοί, όπου το ποσοστό μη προσέλευσης των διοριστέων είναι πάνω από 50%.

«Οι αποδοχές των πληροφορικάριων και των μηχανικών αυτή τη στιγμή στον ιδιωτικό τομέα πολύ μεγάλες. Στο θέμα της υγείας υπάρχουν πολλοί συμβασιούχοι που δίνουν εξετάσεις για να μπουν με σκοπό να μονιμοποιηθούν. Αν δεν διοριστούν κοντά στο σπίτι τους δεν έρχονται, με αποτέλεσμα να αρχίζει ένας φαύλος κύκλος» πρόσθεσε.

