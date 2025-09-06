Σύγκρουση αστικού λεωφορείου με γερανό στη Συγγρού – Δυσχέρεια στην κυκλοφορία

Σύγκρουση αστικού λεωφορείου με γερανό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη λεωφόρου Συγγρού, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος της οδού Κράτητος, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Το λεωφορείο μετέφερε επιβάτες, ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Λόγω του τροχαίου, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με δυσχέρεια στο σημείο.

Το λεωφορείο που ενεπλάκη στο τροχαίο ήταν της γραμμής 040, όπως έκανε γνωστό ο γενικός γραμματέας του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, Φώτης Νικολακόπουλος, Μιλώντας στην δημόσια τηλεόραση.

«Το λεωφορείο βρισκόταν επί της Κράτητος και προσπαθούσε να μπει στη λεωφόρο Συγγρού. Στο σημείο ήταν σταματημένο ένα γερανοφόρο όχημα που ήταν παρκαρισμένο σε γωνία, πάνω σε πλαστικό κολωνάκι (οριοδείκτης). Ο οδηγός κορνάρισε αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση, έτσι προσπάθησε σιγά σιγά να να περάσει. Από την τρίτη πόρτα σε κάποια σημείο βρήκε τον γερανό», ανέφερε ο κ. Νικολακόπουλος τονίζοντας πως δεν υπήρξε τραυματισμός.

«Δεν υπήρξε κάτι σοβαρό, Φανταστείτε ότι το λεωφορείο συνεχίζει κανονικά το δρομολόγιό του», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο οδηγός του μικρού φορτηγού εμφανίστηκε μετά την σύγγρουση από παρακείμενη καφετέρια.

