Φωτιά τώρα στην περιοχή Αρχοντικό Ανατολικής Μάνης – Μεγάλη κινητοποίηση

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Αρχοντικό, του δήμου Ανατολικής Μάνης Λακωνίας, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν 52 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 17 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.