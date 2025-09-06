Τέμπη: Νέες συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη χώρα το απόγευμα

Συγκεντρώσεις για τα Τέμπη διοργανώνονται σήμερα το απόγευμα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Στην Αθήνα η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 7.00 στο Σύνταγμα, ενώ στη Θεσσαλονίκη προγραμματίζεται συγκέντρωση στην Πλατεία της ΧΑΝΘ.

Μαρία Καρυστιανού: Η δικογραφία των Τεμπών έκλεισε ανήθικα και ατιμωτικά για τη μνήμη των θυμάτων – 6 Σεπτεμβρίου κατεβαίνουμε στις πλατείες

Κάλεσμα συμμετοχής στις κινητοποιήσεις απηύθυνε η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού. «Ζωή χωρίς Οξυγόνο! Έκλεισε η δικογραφία των Τεμπών! Ανήθικα και ατιμωτικά για τη μνήμη των θυμάτων, για εμάς, για εσάς, για την ελληνική κοινωνία, για την Αλήθεια, για τη Δικαιοσύνη… Έτσι ολοκληρώθηκε η ανάκριση για το έγκλημα που συγκλόνισε την Ελλάδα και μας κατέκαψε τα παιδιά…» αναφέρει σε ανάρτησή της.

«6 Σεπτεμβρίου βγαίνουμε στο φως. Κοιτάζουμε τους ανθρώπους στα μάτια, μέσα απο τον αβάσταχτο πόνο για κάθε απώλεια που ζήσαμε, για κάθε αδικία που κάθε μέρα μας κοστίζει την ψυχική και την σωματική μας υγεία. Αυτό είναι η ζωή μας. Η τόλμη μας να διεκδικήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα μας. Βγαίνουμε στους δρόμους. Ανοίγουμε ένα νέο δρόμο για την πραγματική ζωή, και όχι για την θλιβερή και ψεύτικη ‘πραγματικότητα’ που μας επιβάλλουν με την παρακμή, τη σήψη και το ψέμα. Βγαίνουμε με οδηγό την καθαρότητα και την αγάπη. Η αγάπη για τα παιδιά μας, νεκρά και ζωντανά κινεί βουνά! Η πίστη μας ότι θα τα καταφέρουμε να φτιάξουμε ειρήνη, κινεί βουνά! 6 Σεπτεμβρίου κατεβαίνουμε στις πλατείες. Σε όλη την Ελλάδα» προσθέτει.