Οι αργίες της σχολικής χρονιάς 2025 – 2026

Όλα είναι έτοιμα για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Η χρονιά 2025-2026 ξεκινά την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 με τον καθιερωμένο αγιασμό.

Ο κύκλος μαθημάτων και εξετάσεων ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 για Νηπιαγωγεία και Δημοτικά. Για Γυμνάσια και Λύκεια, η χρονιά παρατείνεται έως την Τρίτη 30 Ιουνίου.

Στη διάρκειά της, μαθητές και οικογένειες θα έχουν δύο μεγάλες ανάσες με τις διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα, αλλά και αρκετές ενδιάμεσες αργίες και επετείους.

Τα μεγάλα διαλείμματα

Χριστούγεννα: Από 24 Δεκεμβρίου 2025 (Τετάρτη) έως 7 Ιανουαρίου 2026. Επιστροφή στα σχολεία την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.

Πάσχα: Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως την Κυριακή του Θωμά, 19 Απριλίου. Οι μαθητές επιστρέφουν στα θρανία τη Δευτέρα 20 Απριλίου.

Οι επίσημες αργίες

11 Σεπτεμβρίου: Έναρξη σχολικού έτους

28 Οκτωβρίου: Εθνική επέτειος του 1940 (Τρίτη)

17 Νοεμβρίου: Επέτειος Πολυτεχνείου (Δευτέρα)

23 Φεβρουαρίου 2026: Καθαρά Δευτέρα

25 Μαρτίου: Εθνική επέτειος του 1821 (Τετάρτη)

1η Μαΐου: Πρωτομαγιά (Παρασκευή)

1η Ιουνίου: Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα)

Τρίμηνα και τετράμηνα

Α΄ Τρίμηνο: έως 20 Δεκεμβρίου 2025

Β΄ Τρίμηνο: 21 Δεκεμβρίου 2025 – 10 Μαρτίου 2026

Γ΄ Τρίμηνο: 11 Μαρτίου – 15 Ιουνίου 2026

Α΄ Τετράμηνο: έως 20 Ιανουαρίου 2026

Β΄ Τετράμηνο: 21 Ιανουαρίου – 15 Ιουνίου 2026

15 Ιουνίου: Λήξη μαθημάτων για Δημοτικά & Νηπιαγωγεία (Δευτέρα)

30 Ιουνίου: Λήξη μαθημάτων για Γυμνάσια (Τρίτη)

Για το Λύκειο και τις Πανελλαδικές εξετάσεις αναμένονται οι σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας.