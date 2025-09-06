Πότε ανοίγουν τα σχολεία – Τι ισχύει με τα ολοήμερα και το ωράριο

Πλησιάζει το πρώτο κουδούνι της σχολικής χρονιάς, με τους μαθητές να αφήνουν πίσω τους τις διακοπές και να ετοιμάζονται σιγά – σιγά για πρόγραμμα…διαβάσματος.

Τα σχολεία ανοίγουν την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου με τον καθιερωμένο αγιασμό.

Την επομένη, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, τα σχολεία θα λειτουργήσουν σε κανονικούς ρυθμούς, ενώ ανοιχτά θα είναι και τα ολοήμερα τμήματα.

Ημέρα αγιασμού και παραλαβή βιβλίων

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου οι μαθητές όλων των βαθμίδων προσέρχονται στα σχολεία για τον αγιασμό, παραλαμβάνουν τα βιβλία τους και ενημερώνονται για το πρόγραμμα των πρώτων ημερών.

Η αποχώρηση γίνεται σταδιακά και ολοκληρώνεται περίπου στις 11:00 το πρωί.

Διάρκεια της σχολικής χρονιάς

Η διδασκαλία ξεκινά επίσημα από τις 11 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται:

Στις 15 Ιουνίου 2026 για Νηπιαγωγεία και Δημοτικά.

Στις 30 Ιουνίου 2026 για Γυμνάσια και Λύκεια.

Τρίμηνα και τετράμηνα

Α΄ Τρίμηνο: έως 20 Δεκεμβρίου 2025

Β΄ Τρίμηνο: 21 Δεκεμβρίου 2025 – 10 Μαρτίου 2026

Γ΄ Τρίμηνο: 11 Μαρτίου – 15 Ιουνίου 2026

Α΄ Τετράμηνο: έως 20 Ιανουαρίου 2026

Β΄ Τετράμηνο: 21 Ιανουαρίου – 15 Ιουνίου 2026

Χριστούγεννα και Πάσχα

Χριστούγεννα: Από 24 Δεκεμβρίου 2025 (Τετάρτη) έως 7 Ιανουαρίου 2026. Επιστροφή στα σχολεία την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.

Πάσχα: Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως την Κυριακή του Θωμά, 19 Απριλίου. Οι μαθητές επιστρέφουν στα θρανία τη Δευτέρα 20 Απριλίου.

Δείτε όλες τις αργίες της σχολικής χρονιάς, ΕΔΩ.



Ολοήμερα σχολεία: Έναρξη και νέο ωράριο

Τα ολοήμερα τμήματα μπαίνουν σε λειτουργία από την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, προσφέροντας οργανωμένο πλαίσιο για μελέτη, δραστηριότητες και σίτιση.

Το νέο ωράριο διαρκεί έως τις 16:00, με σταθερή διάρθρωση:

Σίτιση μετά το μεσημέρι

Ώρες μελέτης με την καθοδήγηση εκπαιδευτικών

Δημιουργικές ή υποστηρικτικές δραστηριότητες

Φέτος το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με περισσότερες ώρες ξένων γλωσσών και μαθήματα ενίσχυσης για μαθητές με μαθησιακές ανάγκες.

Ποιοι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν

Η συμμετοχή αφορά κυρίως μαθητές Δημοτικού και Νηπιαγωγείου. Οι γονείς πρέπει να υποβάλουν έγκαιρα τη σχετική υπεύθυνη δήλωση στο σχολείο.

Σε περιοχές με μεγάλη ζήτηση οι θέσεις είναι περιορισμένες και τα τμήματα διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες.