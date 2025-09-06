Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου

Tην Ανάμνηση του Θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ εν Χωναίς (ή Κολασσαίς) τιμά σήμερα, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Η Αγία Καλοδότη η Μάρτυς

Οι Άγιοι Ευδόξιος, Ρωμύλος, Ζήνων, Μακάριος, Έντεκα Χιλιάδες Μάρτυρες και Χίλιοι Εκατόν Τέσσερις Στρατιώτες οι Μάρτυρες

Ο Άγιος Βίβος ο Οσιομάρτυρας

Ο Άγιος Βίβος ήταν μοναχός και διάκονος. Συνελήφθη στον επί Δεκίου διωγμό από τον ηγεμόνα Ουαλεριανό, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Και αφού υπέστη σκληρά βασανιστήρια, αποκεφαλίστηκε.

Η Αγία Καλοδότη ήταν γυναίκα του Κύρου, από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Συνελήφθη κατά τον επί Δεκίου διωγμό και αποκεφαλίστηκε από τον ηγεμόνα και κουρίκτορα Ουαλεριανό, ενώ ήταν έγκυος.

Οι Άγιοι Ευδόξιος, Ρωμύλος, Ζήνων, Μακάριος, Έντεκα Χιλιάδες Μάρτυρες και οι Χίλιοι Εκατόν Τέσσερις Στρατιώτες οι Μάρτυρες έζησαν και έδρασαν στα χρόνια του Αυτοκράτορα Τραϊανού (97 – 117 μ.Χ.) στην Ρώμη.

Σύμφωνα με το saint.gr από αυτούς ο μεν Ρωμύλος ήταν πραιπόσιτος στο αξίωμα στα χρόνια του σκληρού διώκτη των Χριστιανών Τραϊανού. Στην αρχή και ο Ρωμύλος ήταν διώκτης των Χριστιανών και ο Τραϊανός τον έστειλε στη Γαλλία για να εξαναγκάσει τους εκεί χριστιανούς στρατιώτες να προσκυνήσουν τα είδωλα.

Δεν το κατάφερε όμως και εξόρισε 11.000 απ’ αυτούς στην Αρμενία, όπου όλοι θανατώθηκαν στη Μελιτινή. Ο Ρωμύλος όμως μεταμελήθηκε και έλεγξε με θάρρος την σκληρότητα του Τραϊανού. Τότε υπέστη φρικτά βασανιστήρια και στο τέλος τον αποκεφάλισαν.

Ο δε Ευδόξιος, κόμης στο αξίωμα και χριστιανός στον επί Διοκλητιανού διωγμό, συνελήφθη από τον άρχοντα Μελιτινής και αφού σκληρά βασανίστηκε, τελικά αποκεφαλίστηκε μαζί με τον Μακάριο, τον Ζήνωνα και 1104 (κατ’ άλλους 1134) στρατιώτες.

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά»

Ευχές για την ονομαστική τους εορτή δέχονται οι: