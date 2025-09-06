Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025

Οι επικείμενες εξαγγελίες στη ΔΕΘ κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Μεγάλος αδελφός η ψηφιακή κάρτα εργασίας
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Βαθιά ανάσα για 4.000.000 πολίτες
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Αλχημείες αλα γαλλικά
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030
ΕΣΤΙΑ: Σε συνεκμετάλλευση με Τουρκία και Λιβύη σύρεται η Ελλάς
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Ψαλίδι» στον ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς και χωριά
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Αγωνιστικός ξεσηκωμός! Σύγκρουση με την πολιτική που τσακίζει τις ζωές μας
ΤA NEA Σαββατοκύριακο: Ο Γ’ γύρος θα είναι ο τελικός
ΚONTRA: Μανιφέστο Τσίπρα για πολιτική αλλαγή και ανάταση της εθνικής οικονομίας
Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Το ΠΑΣΟΚ στέλνει μήνυμα πολιτικής ανατροπής