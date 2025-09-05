Κολωνός: Εντοπίστηκε χειροβομβίδα δίπλα σε κάδο απορριμάτων

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (5/9) στον Κολωνό, όταν εντοπίστηκε ένα ύποπτο αντικείμενο, πιθανώς χειροβομβίδα, τοποθετημένο μέσα σε κουτί κοντά σε κάδο απορριμμάτων.
Το αντικείμενο εντόπισε ένας 49χρονος περαστικός, ο οποίος και ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία.
Άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) έσπευσαν στο σημείο — στη διασταύρωση των οδών Σερρών και Πύλου — προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση και να ελέγξουν το αντικείμενο με ασφάλεια.
Η περιοχή αποκλείστηκε, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις εξής οδούς:
- Σέρρων και Ναυπλίου
- Λεωφόρος Αθηνών και Πύλου
- Σπύρου Πάτση και Σέρρων
Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε λίγο πριν τις 23:30
Πηγή: ΕΡΤ