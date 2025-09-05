Logo Image

Κολωνός: Εντοπίστηκε χειροβομβίδα δίπλα σε κάδο απορριμάτων

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (5/9) στον Κολωνό, όταν εντοπίστηκε ένα ύποπτο αντικείμενο, πιθανώς χειροβομβίδα, τοποθετημένο μέσα σε κουτί κοντά σε κάδο απορριμμάτων.

Το αντικείμενο εντόπισε ένας 49χρονος περαστικός, ο οποίος και ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία.

Άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) έσπευσαν στο σημείο — στη διασταύρωση των οδών Σερρών και Πύλου — προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση και να ελέγξουν το αντικείμενο με ασφάλεια.

Η περιοχή αποκλείστηκε, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις εξής οδούς:

  • Σέρρων και Ναυπλίου
  • Λεωφόρος Αθηνών και Πύλου
  • Σπύρου Πάτση και Σέρρων

Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε λίγο πριν τις 23:30

Πηγή: ΕΡΤ

