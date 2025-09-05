Logo Image

Φωτιά τώρα στο Πετρωτό Φθιώτιδας

Κοινωνία

Φωτιά τώρα στο Πετρωτό Φθιώτιδας

Φωτ. αρχείου: (ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ / EUROKINISSI)

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στο Πετρωτό του Δομοκού, η οποία εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 22:00 και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση στα διοικητικά όρια των περιφερειακών ενοτήτων Φθιώτιδας, Λάρισας και Μαγνησίας και εξελίσσεται σε τρία μέτωπα, με την κύρια κίνηση να καταγράφεται προς τα δυτικά.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής από Φθιώτιδα, Λάρισα και Μαγνησία, με στόχο τον περιορισμό της περιμέτρου και την αποτροπή νέων αναζωπυρώσεων.

Έχουν κινητοποιηθεί 68 πυροσβέστες, 20 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων από την 4η και τη 10η ΕΜΟΔΕ (Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων), ενώ υδροφόρες ΟΤΑ συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube