Συναγερμός σήμανε στο «ΕΛΠΙΣ»: Άνδρας απείλησε να πέσει στο κενό

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (05/09) στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ, όπου περίπου στις 6 ένας αλλοδαπός άνδρας, αφού ανέβηκε στο περβάζι του κτηρίου, απείλησε ότι θα πέσει στο κενό.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και ειδικός διαπραγματευτής που προσπαθεί να τον μεταπείσει. Παράλληλα, στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» μετέβησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, που ανέπτυξαν ένα ειδικό στρώμα διάσωσης κάτω από το σημείο που απείλησε να πέσει ο άνδρας.

Με τον καλύτερο τρόπο έληξε το περιστατικό, αφού τελικά ο άνδρας πείστηκε να κατέβει και μεταφέρθηκε εντός του νοσοκομείου, όπου εξετάστηκε από ψυχίατρο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ