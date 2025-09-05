Logo Image

1922 – Μαρτυρία Κυριάκου Κουκουλήθρα: Οι άλλοι που ήταν εξορία γύρισαν αποδεκατισμένοι· πέθαναν πολλοί εκεί

Πηγή: PONTOSNEWS

Πριν από τον πρώτο διωγμό ζούσαν καλά με τους Τούρκους στα μικρασιατικά παράλια. Με την εμφάνιση των Νεότουρκων, όμως, όλα άλλαξαν προς το χειρότερο

Ο Κυριάκος Κουκουλήθρας γεννήθηκε στη Λάμψακο, μια κωμόπολη 3 ναυτικά μίλια από την Καλλίπολη και 32 χλμ νοτιοδυτικά του Τσανάκκαλε. Πριν από το 1922 είχε 2.000 κατοίκους, από τους οποίους οι 800 ήταν Έλληνες, έποικοι από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Η ίδια η Λάμψακος, που διατήρησε το αρχαίο της όνομα, ήταν έδρα καζά και υπαγόταν στη Μητρόπολη Δαρδανελλίων και Λαμψάκου με έδρα το Τσανάκκαλε.

Η μαρτυρία που ακολουθεί, περιλαμβάνεται στο Αρχείο Προφορικής Παράδοσης του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, της μεγαλύτερης και παλαιότερης συλλογής προφορικής ιστορίας στην Ελλάδα και από τις σημαντικότερες της Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα στο pontosnews.

