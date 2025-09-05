Logo Image

Πρ. Παυλόπουλος για θάνατο Ν. Παπαδάκη: Υπήρξε ευγενές τέκνο της Κρήτης, ένας πραγματικός Ευπατρίδης

Γραφείο Πρ.Παυλόπουλου

Συλλυπητήριο μήνυμα του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας

Με γραπτή του δήλωση ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια του γενικού διευθυντή του Ιδρύματος «Ελευθέριος Βενιζέλος», Νίκου Παπαδάκη.

Ειδικότερα, ο κ. Παυλόπουλος αναφέρει στη συλλυπητήρια δήλωσή του:

«Έφυγε σήμερα από την ζωή ο από την σύστασή του, το 2000, Γενικός Διευθυντής του «Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Νίκος Παπαδάκης. Υπήρξε ευγενές τέκνο της Κρήτης, ένας πραγματικός Ευπατρίδης, ο οποίος αφιέρωσε, κυριολεκτικώς, την ζωή του και τις εμβριθείς ιστορικές γνώσεις του στην υπεράσπιση και διαφύλαξη του έργου και των πολιτικών παρακαταθηκών του μεγάλου Ελευθερίου Βενιζέλου. Θα μείνει πάντα χαραγμένη στην μνήμη μου, πέρα από την ειλικρινή φιλία μας, η υποδειγματική συνεργασία μας ιδίως κατά την θητεία μου ως Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και έως σήμερα. Εύχομαι οι διάδοχοί του να ακολουθήσουν το παράδειγμά του πάνω στα δικά του ανεξίτηλα βήματα. Αιωνία η Μνήμη του».

