Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενστόλων στη Θεσσαλονίκη μια ημέρα πριν τα εγκαίνια της ΔΕΘ

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχώρησαν στη Θεσσαλονίκη ενόψει των αυριανών εγκαινίων της Διεθνούς Εκθέσεως οι ένστολοι με αιτήματα οικονομικές αυξήσεις, θεσμική θωράκιση και λύση στο στεγαστικό πρόβλημα.

Εκπρόσωποι των ομοσπονδιών εργαζομένων στο Λιμενικό, την Πυροσβεστική, την Αστυνομία, τον Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό, την Πολεμική Αεροπορία και απόστρατοι, απευθύνθηκαν στους συγκεντρωμένους μπροστά από το εμβληματικό τοπόσημο της Θεσσαλονίκης τον Λευκό Πύργο.

Οι ένστολοι διεκδικούν οικονομικά και θεσμικά αιτήματα, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες, εργασίες χωρίς ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό. Τονίζουν ότι χρειάζονται προσλήψεις στην Πυροσβεστική, αυξήσεις στην Αστυνομία, ουσιαστική μέριμνα και σεβασμό για την αναγνώριση του έργου τους και όπως λένε ζητούν τρόπους να σταματήσει η απαξίωση και αποστροφή των νέων προς το λειτούργημά τους, που 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικού Σώματος Παναγιώτης Τσιάνος, ανέφερε ότι οι ένστολοι «περιμένουμε από τον πρωθυπουργό να κάνει πράξη της εξαγγελίες του και τίποτα παραπάνω». Ο Ηλιας Κολύρης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών, τόνισε ότι «η πολιτεία πρέπει να σκύψει πάνω από τα προβλήματά μας, έχουμε ταλαιπωρηθεί πολύ», ενώ επισήμανε ότι πρέπει να δοθεί τέλος στην αδικία.

Συγκίνηση για το Γιώργο Λιγγερίδη

Φωνάζοντας «αθάνατος» οι συγκεντρωμένοι στον Λευκό Πύργο υποδέχτηκαν στο βήμα των ομιλητών τους γονείς του αδικοχαμένου αστυνομικού, Γιώργου Λυγγερίδη, ο οποίος έπεσε νεκρός τον Δεκέμβριο του 2023, όταν δέχτηκε ναυτική φωτοβολίδα που εκτόξευσε 18χρονος έξω από το κλειστό γήπεδο του Ολυμπιακού «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη.

Με δάκρυα στα μάτια η μητέρα του ζήτησε από τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς «να σκύψετε πάνω από αυτά τα παιδιά. Δεν είναι αναλώσιμοι, δίνουν μάχη κάθε μέρα για να νιώθουν ασφαλείες οι πολίτες. Να μην βρεθεί κανείς στη θέση μας», είπε η μητέρα του αστυνομικού, ενώ ο πατέρας του τόνισε πως «είμαστε περήφανοι για σας, γιατί φοράτε το εθνόσημο».

Πορεία των ενστόλων στη Θεσσαλονίκη

Οι ένστολοι έκαναν πορεία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, αρχής γενομένης από την οδό Νικολάου Γερμανού και την Τσιμισκή και στη συνέχεια στη Βενιζέλου μέχρι το υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, με σκοπό να θυροκολλήσουν ψήφισμα, ζητώντας αύξηση μισθολογικών εισφορών και ικανοποίηση θεσμικών αιτημάτων.

Το παρών στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έδωσε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Είμαι εδώ στη συγκέντρωση, διαδήλωση των εποχικών πυροσβεστών μαζί με τους υπόλοιπους ενστόλους, για να δηλώσω τη συμπαράστασή μου και τη μεγάλη ευγνωμοσύνη μου στους εποχικούς μας πυροσβέστες», όπως δήλωσε.