Πέθανε ο Νικόλαος Παπαδάκης, γενικός διευθυντής του Ιδρύματος «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Εφυγε από τη ζωή ο Νικόλαος Εμμ. Παπαδάκης, γενικός διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».

Σε σχετική ανακοίνωση του Ιδρύματος αναφέρεται: «Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε σήμερα την εκδημία του Νικόλαου Εμμ. Παπαδάκη (Παπαδή), ενός οραματιστή, που έθεσε στην υπηρεσία του Ιδρύματος «όλον το πυρ, το οποίον είχε μέσα του, κάθε δύναμιν ψυχικήν και σωματικήν», εφαρμόζοντας στο ακέραιο το παράδειγμα και τα λόγια του Εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου.

Το σθένος, ο οραματισμός, η υψηλή του δέσμευση, η επιστημονική του επάρκεια και η ακούραστη προσωπικότητά του ήταν τα στοιχεία που οδήγησαν όχι μόνο στη δημιουργία, αλλά και στην καθιέρωση του Ιδρύματος σε παγκόσμιο επίπεδο, καθιστώντας το ίσως το σημαντικότερο του είδους του στην Ελλάδα.

Ο τεράστιος όγκος αλλά και η υψηλή ποιότητα του έργου που παράγει καθημερινά το Ίδρυμα αποτελούν ζωντανή απόδειξη του ανεξίτηλου και μεγάλης εμβέλειας αποτυπώματος που αφήνει ως παρακαταθήκη για όλους μας ο Νίκος Παπαδάκης (Παπαδής). Ένα αποτύπωμα που θα αποτελεί για πάντα πηγή έμπνευσης.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους του και σε ολόκληρη τη μεγάλη οικογένεια του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», την οποία με πολύ κόπο και αφοσίωση φρόντισε να δημιουργήσει ο Νίκος Παπαδάκης».