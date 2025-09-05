Ζαχαράκη: Σε 4 χρόνια θα έχουν ανακαινιστεί πάνω από 2.500 σχολεία

Το 29ο Δημοτικό Σχολείο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο ανακαινίστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», επισκέφθηκαν την Παρασκευή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, και ο υφυπουργός, Νίκος Παπαϊωάννου.

Το σχολείο, που βρίσκεται στην περιοχή Χαριλάου, είναι ένα από τα 45 της Θεσσαλονίκης (20 στην Ανατολική και 25 στη Δυτική Θεσσαλονίκη) που εντάχθηκαν στην πρώτη φάση υλοποίησης του προγράμματος. Οι εργασίες περιλάμβαναν ελαιοχρωματισμούς μετά από πολλά χρόνια, ανακατασκευή των τουαλετών, εγκατάσταση αναβατορίου για παιδιά με αναπηρία, καθώς και ανακατασκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων με νέα γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ και ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με το υπουργείο, συνολικά, σε όλη τη χώρα, μέσα σε έναν χρόνο έχουν ήδη ανακαινιστεί 431 σχολεία, ενώ η δεύτερη φάση του προγράμματος θα περιλαμβάνει ακόμη περισσότερες σχολικές μονάδες.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε πρόσφατα την επέκταση του προγράμματος με επιπλέον δωρεά ύψους 300 εκατ. ευρώ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς). Η δωρεά αυτή προστίθεται στα 100 εκατ. ευρώ του αρχικού προϋπολογισμού, με αποτέλεσμα η συνολική τελική συνεισφορά να ανέρχεται σε 400 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα διαθέσει επιπλέον 250 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται έτσι στα 650 εκατ. ευρώ, που θα διατεθούν σε βάθος τετραετίας για την ανακαίνιση πάνω από 2.500 σχολείων σε όλη την Ελλάδα.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε σχετικά: «Το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου είναι απολύτως αναγκαίο και ήδη αποδεικνύει την αξία του. Σε έναν χρόνο ανακαινίστηκαν 431 σχολεία και με τη νέα δωρεά ο συνολικός αριθμός θα ανέλθει στις 2.500. Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση που δείχνει την ευαισθησία της κυβέρνησης στην πράξη».

Από την πλευρά της, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, σημείωσε: «Στην Κεντρική Μακεδονία τα σχολεία που ανακαινίζονται ξεπερνούν τα 78. Χαιρόμαστε που τόσο τα γενικά όσο και τα ειδικά σχολεία εντάχθηκαν από την πρώτη φάση.

Το πρόγραμμα δεν σταματά εδώ. Συνεχίζουμε με τη σημαντική δωρεά των τεσσάρων συστημικών τραπεζών αλλά και με τη συνδρομή του κράτους.

Μετά από τέσσερα χρόνια, 650 εκατ. ευρώ θα έχουν διατεθεί για την ανακαίνιση περισσότερων από 2.500 σχολείων σε όλη τη χώρα.

Κατεύθυνση και πρόθεση του πρωθυπουργού ήταν να ολοκληρωθούν οι εργασίες μέσα στο καλοκαίρι, ώστε στις 11 Σεπτεμβρίου οι μαθητές να επιστρέψουν σε αναβαθμισμένα σχολεία. Εργασίες που περιλαμβάνουν όχι μόνο βαφές και ανακαινίσεις αθλητικών χώρων που θα υποδεχθούν τα παιδιά όλης της γειτονιάς, αλλά και παρεμβάσεις προσβασιμότητας, γιατί μας ενδιαφέρει κάθε παιδί να συμμετέχει ισότιμα στη μαθητική διαδικασία».

Με τη σειρά του, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου, επισήμανε: «Ένα ακόμη σχολείο παραδίδεται στη μαθητική κοινότητα. Πρόκειται για μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο και θα συνεχιστεί δυναμικά την επόμενη τριετία, ώστε να ανακαινιστούν συνολικά περισσότερα από 2.500 σχολεία. Είναι η απόδειξη ότι η κυβέρνηση υλοποιεί με συνέπεια τις δεσμεύσεις της».

Στην επίσκεψη παρευρέθηκαν ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης, η αντιδήμαρχος Παιδείας του δήμου Θεσσαλονίκης Έφη Θεοδωράκη, καθώς και εκπρόσωποι των τραπεζών που συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του προγράμματος.