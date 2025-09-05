Προσωπικός Αριθμός: Σύντομα στο νέο wallet του Gov.gr

Tην ενσωμάτωση μιας νέας λειτουργίας στην εφαρμογή Gov.gr Wallet που αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών, προετοιμάζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Συγκεκριμένα, η νέα δυνατότητα θα επιτρέπει σε κάθε πολίτη να έχει άμεση και ασφαλή πρόσβαση στον Προσωπικό Αριθμό (Π.Α.) του μέσω του ψηφιακού πορτοφολιού του.

Πώς θα λειτουργεί η υπηρεσία

Η υπηρεσία θα λειτουργεί μέσω ενός ειδικού πλαισίου, το οποίο θα προστίθεται στην εφαρμογή. Μετά από την απαραίτητη διαδικασία ταυτοποίησης, ο πολίτης θα μπορεί να βλέπει οποιαδήποτε στιγμή τον Προσωπικό του Αριθμό, εξασφαλίζοντας εύκολη και άμεση πρόσβαση στην πληροφορία. Η νέα αυτή λειτουργικότητα έχει ιδιαίτερη αξία για όσους πολίτες έχουν εκδώσει το νέο τύπο δελτίου ταυτότητας πριν από την απόδοση του Π.Α., καθώς η συγκεκριμένη πληροφορία δεν αναγράφεται στην ταυτότητα αυτών των πολιτών. Με την προσθήκη της, καλύπτεται το κενό αυτό και διασφαλίζεται η ισότητα πρόσβασης σε σημαντικές προσωπικές πληροφορίες.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου, η έκδοση δελτίου ταυτότητας προϋποθέτει προηγουμένως την έκδοση Προσωπικού Αριθμού. Η ενσωμάτωση της νέας υπηρεσίας στο Gov.gr Wallet αποτελεί ακόμα ένα βήμα στη στρατηγική του υπουργείου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και την ενίσχυση της ψηφιακής εποχής. Μέσω αυτής, το Gov.gr Wallet εξελίσσεται σε βασικό εργαλείο αλληλεπίδρασης μεταξύ κράτους και πολιτών.

Πάνω από 1,3 εκατ. Προσωπικοί Αριθμοί

Όσον αφορά την έκδοση Π.Α., από την έναρξή του στις αρχές Ιουνίου έως σήμερα, έχουν εκδοθεί πάνω από 1,3 εκατομμύρια Προσωπικοί Αριθμοί, με περισσότερες από 107.000 εκδόσεις από τα ΚΕΠ και 287 από Προξενικές Αρχές.

Επιπλέον, έχουν διορθωθεί πάνω από 423.000 στοιχεία πολιτών που είχαν διαφορές και περισσότεροι από 318.000 Π.Α. έχουν αντληθεί από την ΕΛΑΣ για αναγραφή στις νέες ταυτότητες. Μέχρι τις 5 Νοεμβρίου, οι πολίτες μπορούν να εκδίδουν τον Π.Α. τους, με δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του προθέματος του ΑΦΜ, είτε μέσω της εφαρμογής myInfo στο pa.gov.gr, είτε μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών.