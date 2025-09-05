Ρόδος: Η «έκρηξη» των χρυσαφικών ήταν απάτη

Τερματίστηκε άμεσα, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, η δράση συμμορίας που εξαπατούσε πολίτες και διέπραττε κλοπές το τελευταίο διήμερο.

Όπως διαπιστώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., η η συμμορία αποτελούνταν από τουλάχιστον τρία μέλη τα οποία λειτουργούσαν με συντονισμένες ενέργειες, διακριτούς ρόλους και συγκριμένη μεθοδολογία.

Το αρχηγικό μέλος της καλούσε τηλεφωνικά ανυποψίαστους πολίτες, υποδυόμενο υπάλληλο διαχείρισης δικτύου ηλεκτρικής ενεργείας και με το πρόσχημα της προστασίας των χρήματων-χρυσαφικών, που διατηρούσαν μέσα στο σπίτι τους, από ενδεχόμενη έκρηξη ή πυρκαγιά λόγω υψηλής τάσης, τους έπειθαν να τα εναποθέσουν σε εξωτερικούς – αύλειους χώρους, απ’ όπου τα αφαιρούσαν οι συνεργοί του.

Για τον χειρισμό της υπόθεσης και την εξάρθρωση της συμμορίας, συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, οι οποίοι κατάφεραν έπειτα από διερεύνηση κι αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων δεδομένων να ταυτοποιήσουν πλήρως δύο από τους δράστες και να εντοπίσουν τον έναν από αυτούς.

Πρόκειται για έναν 19χρονο, που συνελήφθη, κι έναν 27χρονο, ο οποίος αναζητείται. Σε βάρος τους σχηματίστηκε ποινική δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.

Εξιχνιάστηκαν έξι περιπτώσεις απάτης και κλοπής, από τις οποίες τρεις τετελεσμένες και τρεις σε απόπειρα που διαπράχθηκαν στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου.

Κατασχέθηκε ένα φορτηγό που χρησιμοποιούσε ο 19χρονος, ως μέσο διευκόλυνσης.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται ως προς τον εντοπισμό των υπολοίπων δραστών.