Συλλυπητήριο μήνυμα Χ. Δούκα: «Ο λαός της Αθήνας στέκεται αλληλέγγυος με τον λαό της Λισαβόνας, ενωμένοι στη θλίψη και τη συμπόνια»

Μετά το δυστύχημα με το τελεφερίκ και την τραγωδία με τους 17 νεκρούς στη Λισαβόνα, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, απέστειλε επιστολή συμπαράστασης στον Δήμαρχο της πόλης, Κάρλος Μοέντας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

«Αγαπητέ Δήμαρχε Μοέντας,

Εκ μέρους της πόλης των Αθηνών και εμού προσωπικά, εκφράζω τα θερμά μας συλλυπητήρια μετά το πρόσφατο δυστύχημα που αφορούσε το Elevador da Glória.

Ο εκτροχιασμός αυτού του ιστορικού και εμβληματικού τελεφερίκ, ενός πολύτιμου μέρους της αστικής ταυτότητας της Λισαβόνας, έχει προκαλέσει τόσο απώλειες ανθρώπινων ζωών, όσο και τραυματισμούς. Πέρα από τις άμεσες συνέπειές του, αυτό το τραγικό γεγονός έχει αγγίξει πολλούς, προκαλώντας διεθνή ανησυχία και υπενθυμίζοντας πως τέτοια ορόσημα ενσαρκώνουν όχι μόνο την τοπική κληρονομιά αλλά και ένα κοινό αίσθημα πολιτιστικής υπερηφάνειας.

Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, εκφράζουμε την ειλικρινή μας συμπάθεια στις οικογένειες που θρηνούν την απώλεια αγαπημένων προσώπων, σε όσους αναρρώνουν από τραυματισμούς και σε όλους τους πολίτες της Λισαβόνας που έχουν πληγεί από αυτή την τραγωδία. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι ο λαός της Αθήνας στέκεται αλληλέγγυος με τον λαό της Λισαβόνας, ενωμένοι στη θλίψη και τη συμπόνια.

Ως ευρωπαϊκή πρωτεύουσα με ισχυρή δέσμευση στην ιστορία, τον πολιτισμό και την κοινότητα, κατανοούμε τον βαθύ συναισθηματικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει ένα τέτοιο περιστατικό σε μια πόλη. Σας ευχόμαστε δύναμη και αντοχή, καθώς εσείς και οι συμπολίτες σας εργάζεστε για να ξεπεράσετε αυτή την περίοδο πένθους και ανάκαμψης.

Με ειλικρινή συμπάθεια και αδελφική υποστήριξη,

Χάρης Δούκας».