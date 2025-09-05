Logo Image

Δίωξη για κακούργημα στον 17χρονο για την αρπαγή βρέφους: Συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Κοινωνία

Δίωξη για κακούργημα στον 17χρονο για την αρπαγή βρέφους: Συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)

Παραπέμφθηκε σε ανακρίτρια ανηλίκων

Ποινική δίωξη για το αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος της αρπαγής ανηλίκων κάτω των 14 ετών, κατά συρροή καθώς και για πλημμεληματικού βαθμού έκθεση σε βάρος ανηλίκων κατά συρροή, ασκήθηκε από την εισαγγελέα ανηλίκων σε βάρος του 17χρονου που την Τετάρτη άρπαξε από τη μητέρα του ένα βρέφος 30 ημερών, στον Πειραιά.

Το βρέφος βρέθηκε το βράδυ της ίδιας ημέρας εγκαταλελειμμένο σε καρότσι Σούπερ Μάρκετ σε πάρκο της Λεωφόρου Καλλιρρόης στην Αθήνα.

Ο δράστης παραπέμφθηκε σε ανακρίτρια ανηλίκων.

Στα δικαστήρια οδηγήθηκε και ο πατέρας του ανήλικου κατηγορούμενου, που συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Σε βάρος του απαγγέλθηκε κατηγορία και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube