Υπόθεση Αμαλιάδας: Από ασφυξία ο θάνατος του μικρού Παναγιωτάκη, σύμφωνα με τους ιατροδικαστές

Σε ασφυξία αποδίδεται ο θάνατος του μικρού Παναγιωτάκη, σύμφωνα με το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής ιατροδικαστών.

Βάσει πληροφοριών που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, οι ιατροδικαστές αποκλείουν τα παθολογικά αίτια, καθώς και τη δηλητηρίαση, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως η ασφυξία «προβάλλει ως η πλέον συμβατή με τα ευρήματα αιτία θανάτου».

Τι έχει ομολογήσει η Μουρτζούκου

Υπενθυμίζεται ότι η βασική ύποπτη για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη, είναι η προφυλακισμένη Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία ομολόγησε τις δολοφονίες 4 βρεφών, όχι όμως και του μικρού Παναγιωτάκη.

Η 25χρονη ομολόγησε:

Τη δολοφονία των δύο παιδιών της, στις 19 Ιουνίου 2022 και 17 Οκτωβρίου 2023.

Τη δολοφονία βρέφους φίλης της στις 4 Φεβρουαρίου 2021.

Τη δολοφονία της αδερφής της το 2014, όταν το θύμα ήταν βρέφος και η Μουρτζούκου ήταν 14 ετών.

Όπως φέρεται να είπε η Μουρτζούκου, την κυρίευαν οι δαίμονες όταν τσακωνόταν με τη μητέρα της και ήθελε να κάνει κακό. Σε μια τέτοια στιγμή, ομολόγησε, ότι σκότωσε την αδελφή της όταν η ίδια ήταν 14 ετών και στη συνέχεια, ομολόγησε τις δολοφονίες των δύο δικών της παιδιών και της φίλης της.

Η υπόθεση με επίκεντρο την Αμαλιάδα έχει προκαλέσει πανελλήνιο σοκ, έχοντας πολλές ομοιότητες με εκείνη της Ρούλας Πισπιρίγκου στην Πάτρα.

