Υπόθεση Αμαλιάδας: Από ασφυξία ο θάνατος του μικρού Παναγιωτάκη, σύμφωνα με τους ιατροδικαστές

Σε ασφυξία αποδίδεται ο θάνατος του μικρού Παναγιωτάκη, σύμφωνα με το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής ιατροδικαστών.
Βάσει πληροφοριών που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, οι ιατροδικαστές αποκλείουν τα παθολογικά αίτια, καθώς και τη δηλητηρίαση, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως η ασφυξία «προβάλλει ως η πλέον συμβατή με τα ευρήματα αιτία θανάτου».
Τι έχει ομολογήσει η Μουρτζούκου
Υπενθυμίζεται ότι η βασική ύποπτη για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη, είναι η προφυλακισμένη Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία ομολόγησε τις δολοφονίες 4 βρεφών, όχι όμως και του μικρού Παναγιωτάκη.
Η 25χρονη ομολόγησε:
- Τη δολοφονία των δύο παιδιών της, στις 19 Ιουνίου 2022 και 17 Οκτωβρίου 2023.
- Τη δολοφονία βρέφους φίλης της στις 4 Φεβρουαρίου 2021.
- Τη δολοφονία της αδερφής της το 2014, όταν το θύμα ήταν βρέφος και η Μουρτζούκου ήταν 14 ετών.
Όπως φέρεται να είπε η Μουρτζούκου, την κυρίευαν οι δαίμονες όταν τσακωνόταν με τη μητέρα της και ήθελε να κάνει κακό. Σε μια τέτοια στιγμή, ομολόγησε, ότι σκότωσε την αδελφή της όταν η ίδια ήταν 14 ετών και στη συνέχεια, ομολόγησε τις δολοφονίες των δύο δικών της παιδιών και της φίλης της.
Η υπόθεση με επίκεντρο την Αμαλιάδα έχει προκαλέσει πανελλήνιο σοκ, έχοντας πολλές ομοιότητες με εκείνη της Ρούλας Πισπιρίγκου στην Πάτρα.
Διαβάστε ακόμη:
- Ειρήνη Μουρτζούκου: Απομονωμένη και υπό 24ωρη επιτήρηση στον Κορυδαλλό – Το «μοτίβο» των δολοφονιών και η «εμμονή» με την μητέρα του Παναγιωτάκη
- Ειρήνη Μουρτζούκου: Το χρονικό της φρίκης με τα δικά της λόγια – Τα «τέρατα» των παιδικών χρόνων, η καταγγελία βιασμού και οι φόνοι