Logo Image

Υπόθεση Αμαλιάδας: Από ασφυξία ο θάνατος του μικρού Παναγιωτάκη, σύμφωνα με τους ιατροδικαστές

Κοινωνία

Υπόθεση Αμαλιάδας: Από ασφυξία ο θάνατος του μικρού Παναγιωτάκη, σύμφωνα με τους ιατροδικαστές

(Eurokinissi-Βασίλης Παπαδόπουλος)

Αποκλείουν τα παθολογικά αίτια, καθώς και τη δηλητηρίαση

Σε ασφυξία αποδίδεται ο θάνατος του μικρού Παναγιωτάκη, σύμφωνα με το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής ιατροδικαστών.

Βάσει πληροφοριών που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, οι ιατροδικαστές αποκλείουν τα παθολογικά αίτια, καθώς και τη δηλητηρίαση, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως η ασφυξία «προβάλλει ως η πλέον συμβατή με τα ευρήματα αιτία θανάτου».

Τι έχει ομολογήσει η Μουρτζούκου

Υπενθυμίζεται ότι η βασική ύποπτη για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη, είναι η προφυλακισμένη Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία ομολόγησε τις δολοφονίες 4 βρεφών, όχι όμως και του μικρού Παναγιωτάκη.

Η 25χρονη ομολόγησε:

  • Τη δολοφονία των δύο παιδιών της, στις 19 Ιουνίου 2022 και 17 Οκτωβρίου 2023.
  • Τη δολοφονία βρέφους φίλης της στις 4 Φεβρουαρίου 2021.
  • Τη δολοφονία της αδερφής της το 2014, όταν το θύμα ήταν βρέφος και η Μουρτζούκου ήταν 14 ετών.

Όπως φέρεται να είπε η Μουρτζούκου, την κυρίευαν οι δαίμονες όταν τσακωνόταν με τη μητέρα της και ήθελε να κάνει κακό. Σε μια τέτοια στιγμή, ομολόγησε, ότι σκότωσε την αδελφή της όταν η ίδια ήταν 14 ετών και στη συνέχεια, ομολόγησε τις δολοφονίες των δύο δικών της παιδιών και της φίλης της.

Η υπόθεση με επίκεντρο την Αμαλιάδα έχει προκαλέσει πανελλήνιο σοκ, έχοντας πολλές ομοιότητες με εκείνη της Ρούλας Πισπιρίγκου στην Πάτρα.

Διαβάστε ακόμη:

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube