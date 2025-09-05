Ζάκυνθος: Νεκρός 62χρονος τουρίστας – Παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα που οδηγούσε 19χρονος

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας Πολωνός τουρίστας, ηλικίας 62 ετών, ο οποίος παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα που οδηγούσε 19χρονος, Έλληνας υπήκοος, στη Ζάκυνθο.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Καλαμακίου – Λαγανά, χθες Πέμπτη το βράδυ, ενώ ο Πολωνός τουρίστας κινούταν πεζός από τον Λαγανά με κατεύθυνση προς Καλαμάκι.

2 ελαφρά τραυματίες

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ελαφρά ο 19χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας καθώς και ο 21χρονος συνεπιβάτης, επίσης Έλληνας υπήκοος.

Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας συνελήφθη για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και επικίνδυνης οδήγησης και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

Προανάκριση για τον ακριβή προσδιορισμό των συνθηκών του τροχαίου δυστυχήματος, διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου.