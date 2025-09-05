Ζαγόρι: Νεκρή στο Φαράγγι του Βίκου εντοπίστηκε η τουρίστρια που αγνοείτο

Νεκρή εντοπίστηκε η τουρίστρια από την Ολλανδία, τα ίχνη της οποίας αναζητούνταν από χθες, Πέμπτη, στο Ζαγόρι.

Η σορός της γυναίκας βρέθηκε σε χαράδρα βάθους 300 μέτρων κάτω από τη θέση Μπελόη.

Στελέχη της 5ης ΕΜΑΚ κλήθηκαν στο σημείο, για να ανασύρουν τη σορό της γυναίκας.

Το χρονικό

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της ξεκίνησαν από χθες το μεσημέρι, όταν ο σύζυγός της ζήτησε βοήθεια από το 112, δηλώνοντας την εξαφάνιση της.

Το ζευγάρι έκανε διακοπές στην περιοχή με ένα τροχόσπιτο.

Χθες επισκέφθηκαν την Μπελόη και, όπως ανέφερε ο σύζυγος, έχασε από τα μάτια του την 65χρονη γυναίκα του μέσα σε ελάχιστα λεπτά, όταν έβγαζε φωτογραφίες το τοπίο.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό της συμμετείχαν και drones της Πυροσβεστικής.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ