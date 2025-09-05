Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο οι γονείς των μωρών που βρέθηκαν μόνα τους στον δρόμο – Τι είπαν στους αστυνομικούς

Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν οι γονείς των δύο μικρών παιδιών, ενός και δύο ετών, που εντοπίστηκαν να κινούνται μόνα τους, εκ των οποίων το πρώτο μπουσουλώντας, σε δρόμο, στη Χαριλάου.

Ο εισαγγελέας τούς απήγγειλε δίωξη για έκθεση σε κίνδυνο ανηλίκων και τους παρέπεμψε να δικαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία. Το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης και αποφάσισε τη διατήρηση της κράτησής τους.

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο μωρά εντόπισε χθες στις 9.50 το πρωί διερχόμενος οδηγός που ειδοποίησε την Άμεση Δράση. Ο 49χρονος και η 22χρονη σύντροφός του (αλλοδαποί και οι δύο) συνελήφθησαν άμεσα.

Στις καταθέσεις τους προανακριτικά και επιχειρώντας να δώσει τη δική του εξήγηση για το συμβάν, ο 49χρονος φέρεται να ανέφερε ότι η 12χρονη αδελφή της συντρόφου του άνοιξε την πόρτα από την οποία βγήκαν τα μωρά. Τόσο ο ίδιος όσο και η γυναίκα φαίνεται πως κοιμούνταν εκείνη την ώρα και πως η 12χρονη είχε αναλάβει να ταΐσει τα ανηλίκα.

