ΕΚΠΑ: Ίδρυση παραρτήματος στην Κύπρο

Ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου αποτελεί σύμφωνα με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) η ίδρυση παραρτήματός του στην Κύπρο.

Θα διατηρήσει και θα ενισχύσει τους υπάρχοντες ισχυρούς εθνικούς δεσμούς, θα προσφέρει νέες ευκαιρίες στους φοιτητές, τις φοιτήτριες και στους ακαδημαϊκούς και θα αποτελέσει φάρο εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή της νοτιο-ανατολικής Ευρώπης. Επιπλέον, θα προσφέρει τη δυνατότητα υλοποίησης ακαδημαϊκών και ερευνητικών συνεργασιών με τα υπάρχοντα υψηλού επιπέδου ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου.

H κυπριακή κοινωνία, σύμφωνα με στοιχεία δημοσκόπησης που πραγματοποίησε η εταιρεία ALCO στην Κύπρο, έχει πολύ θετική γνώμη για την ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο σε ποσοστό 87% των ερωτηθέντων πολιτών της Κύπρου. Επιπλέον, το 85% αναγνωρίζει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ιστορία και φήμη, το 76% υψηλό κύρος πτυχίου και το 72% ποιότητα σπουδών, χαρακτηριστικά που επιζητούν οι Κύπριοι πολίτες.

Το Παράρτημα στην αρχική φάση λειτουργίας του περιλαμβάνει 4 Σχολές και 8 Τμήματα σε δύο πόλεις, τη Λευκωσία και τη Λάρνακα. Τα προγράμματα σπουδών είναι πιστοποιημένα με άριστα από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης στην Ελλάδα και πλέον ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και πιστοποίηση τους και από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης της Κύπρου (ΔΙΠΑΕ).

Όλα τα Τμήματα λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία επί δεκαετίες στη μητρικό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα και καταλαμβάνουν τις υψηλότερες θέσεις κατάταξης στις διεθνείς λίστες αξιολόγησης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ιατρική Σχολή που λειτουργεί από το 1837 στην Αθήνα και βρίσκεται μεταξύ των 100 καλύτερων Ιατρικών Σχολών παγκοσμίως.

Αντίστοιχες υψηλές θέσεις καταλαμβάνουν το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, το Τμήμα Ψυχολογίας, το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Τμήμα Νοσηλευτικής αλλά και νεότερα δυναμικά Τμήματα όπως το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας και το Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG).

Αναλυτικότερα οι Σχολές και τα Τμήματα:

α) Σχολή Επιστημών Υγείας (Λευκωσία):

– Τμήμα Ιατρικής

– Τμήμα Νοσηλευτικής

β) Σχολή Οικονομικών Επιστημών:

– Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Λευκωσία)

– Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Λευκωσία)

– Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Λάρνακα)

γ) Φιλοσοφική Σχολή :

– Τμήμα Ψυχολογίας (Λάρνακα)

– Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG) (Λευκωσία)

δ) Σχολή Επιστημών της Αγωγής (Λευκωσία):

– Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η διοίκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχοντας πλήρη επίγνωση της υψηλής αποστολής και της ιστορίας του Ιδρύματος προσβλέπει στην περαιτέρω εδραίωση και ανάπτυξη των σχέσεων των δύο χωρών του Ελληνισμού στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ανακοινώνει την πρόθεση έναρξης των παρακάτω προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών τον Οκτώβριο του 2025.

Για πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος επισυνάπτονται στοιχεία επικοινωνίας:

– Τμήμα Ιατρικής (Λευκωσία): [email protected]

– Τμήμα Νοσηλευτικής (Λευκωσία): [email protected]

– Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Λευκωσία): [email protected]

– Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Λευκωσία): [email protected]

– Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Λάρνακα): [email protected]

– Τμήμα Ψυχολογίας (Λάρνακα): [email protected]

– Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG) (Λευκωσία): [email protected]

– Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Λευκωσία): [email protected]