Ηράκλειο Κρήτης: Αγρότες και κτηνοτρόφοι έκλεισαν τον ΒΟΑΚ

Σε κλείσιμο του Βόρειο Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο ύψος της Παντάνασσας Ηρακλείου προχώρησαν οι Κρητικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι που πραγματοποιούν κινητοποίηση.

Οι συγκεντρωμένοι στέλνουν μήνυμα ότι άδικα στοχοποιούνται οι Κρητικοί αγροτοκτηνοτρόφοι με επίκεντρο τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τι ζητούν

Δηλώνουν, δε, ότι θα πρέπει η πολιτεία να ανταποκριθεί στην αναγκαιότητα των πληρωμών τους και να λύσει μία σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και που -όπως τονίζουν- απειλούν τον πρωτογενή τομέα.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι έχουν εκφράσει την πρόθεση να παραμείνουν επ’ αόριστον πάνω στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, κρατώντας τα δύο ρεύματα κλειστά, αναμένοντας -όπως λένε- απαντήσεις και δεσμεύσεις στα αιτήματά τους από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, αύριο στην ΔΕΘ.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του κτηνοτροφικού συλλόγου Ηρακλείου Λευτέρης Τριανταφυλλάκος ζήτησε συγγνώμη από το κοινό που ταλαιπωρείται ήδη λόγω του κλεισίματος του ΒΟΑΚ. Στο σημείο βρίσκεται και ισχυρή δύναμη της αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.