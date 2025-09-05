Ξάνθη: 30χρονος κρατούσε αιχμάλωτη 79χρονη επί 40 ημέρες – Της αποσπούσε χρήματα με τη βία

Ένας άνδρας ηλικίας 30 ετών κατηγορείται ότι κρατούσε αιχμάλωτη στο σπίτι του στην Ξάνθη μία 79χρονη, υπήκοο Σουηδίας, επί 40 ημέρες, αποσπώντας της χρήματα με τη βία.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η τοπική Αστυνομία ενημερώθηκε από την Interpol.

Κατά πληροφορίες της ΕΡΤ, η 79χρονη επιχείρησε να επικοινωνήσει με το 112, ωστόσο ο 30χρονος απέσπασε το κινητό της.

Επικοινώνησε με οικείο της πρόσωπο στη Σουηδία

Η γυναίκα τελικώς κατάφερε να έρθει σε επικοινωνία με οικείο της πρόσωπο στη Σουηδία, που με τη σειρά του ενημέρωσε την Interpol.

Η 79χρονη φέρει μώλωπες και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πάντα πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του και χτύπησε έναν αστυνομικό, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν ναρκωτικές ουσίες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπορία ανθρώπων, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.