Αχαρνές: Ειδική αστυνομική επιχείρηση – 10 συλλήψεις

Ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς των Αχαρνών σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωινές ώρες της Τετάρτης, από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής.

Συμμετείχαν και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., των Διευθύνσεων Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, αστυνομικού σκύλου και μη στελεχωμένου αεροσκάφους (drone).

Σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν 10 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για – κατά περίπτωση – κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση του νόμου περί όπλων και περί προσωπικών δεδομένων.

Επιπλέον, βεβαιώθηκε πλήθος παραβάσεων Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης και κράνους, έλλειψη Κ.Τ.Ε.Ο. έλλειψη καθρεπτών και σιγαστήρα κ.α.

Αφαιρέθηκαν συνολικά 12 άδειες ικανότητας οδήγησης και 2 άδειες κυκλοφορίας ενώ ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με γερανό 3 οχήματα.

Αποξηλώθηκαν 40 καλώδια συνολικού μήκους 400 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για την παράνομη ηλεκτροδότηση οικιών.

Τέλος, από έρευνες σε οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καταγραφικό μηχάνημα μαζί με 13 κάμερες, μαχαίρι καθώς και εξάρτημα που χρησιμοποιείται για κλοπές οχημάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.