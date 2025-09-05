Logo Image

Τραπεζούντος Χρύσανθος: Θερμαίνωμεν εις τους κόλπους ημών τους Μουσουλμάνους, ίνα κατόπιν ως όφεις δήξωσι τους ευεργέτας

Τραπεζούντα, Ιούλιος 1916: Ο δήμαρχος Ιωάννης Τριφτανίδης προσφωνεί τον Μέγα Δούκα της Ρωσίας Νικολάι Νικολάγιεβιτς που μόλις έχει φτάσει με τα στρατεύματά του. Στο κέντρο ο μητροπολίτης Χρύσανθος (φωτ.: Αρχείο ΕΜΠ. Εικ.: ΧΚ)

Από τη «Μαύρη Βίβλο διωγμών και μαρτυρίων» – Ο μητροπολίτης Χρύσανθος περιγράφει τον αγώνα του να προστατεύσει τους Τούρκους πρόσφυγες από τους Ρώσους, και πώς αυτοί το ανταπέδωσαν καταστρέφοντας το Ρίζαιο και άλλες περιοχές του Πόντου

Μια συγκλονιστική καταγραφή του άγριου διωγμού των ελληνικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας περιέχει η Μαύρη Βίβλος διωγμών και μαρτυρίων του εν Τουρκία ελληνισμού (1914-1918), ένας τόμος που συντάχθηκε από την «Κεντρική πατριαρχική επιτροπή υπέρ των μετατοπισθέντων ελληνικών πληθυσμών» και εκδόθηκε από το Πατριαρχικό Τυπογραφείο της Κωνσταντινούπολης το 1919.

Στις 418 σελίδες του τόμου παρατίθενται λεπτομερή στοιχεία ως προς τους εκτοπισμούς και τις λεηλασίες, αλλά και περιστατικά που κυριολεκτικά ανατριχιάζουν τον αναγνώστη/μελετητή – είτε αφορούν την Ανατολική Θράκη, είτε τη Μικρασία ή τον Πόντο.

Το απόσπασμα που ακολουθεί αφορά την Επαρχία Τραπεζούντος. Είναι γραμμένο από τον μεγάλο ιεράρχη Χρύσανθο, τον μητροπολίτη τότε και αργότερα αρχιεπίσκοπο Αθηνών, και περιγράφει τα όσα συνέβησαν το 1916, κατά την περίοδο που του είχε ανατεθεί η διοίκηση του τόπου αφότου κατελήφθη η Τραπεζούντα από τους Ρώσους. Το κείμενο γράφτηκε στις 12 Οκτωβρίου 1918.

