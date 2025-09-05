Logo Image

Συνελήφθη 42χρονος καταζητούμενος με ερυθρά αγγελία από την Interpol Τουρκίας

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, ο 42χρονος διώκεται με διεθνές ένταλμα σύλληψης για υπόθεση διακεκριμένης κλοπής με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων, τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε 42χρονο, αλλοδαπό υπήκοο, ο οποίος ο οποίος αναζητούνταν με ερυθρά αγγελία της Interpol Τουρκίας.

Η σύλληψή του έγινε χθες, Τετάρτη, το πρωί.

Διεθνές ένταλμα σύλληψης

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, ο 42χρονος διώκεται με διεθνές ένταλμα σύλληψης για υπόθεση διακεκριμένης κλοπής με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων, τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

