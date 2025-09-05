Logo Image

Δερβένι: 1 νεκρός και ένας τραυματίας από το σφοδρό τροχαίο

Κοινωνία

Δερβένι: 1 νεκρός και ένας τραυματίας από το σφοδρό τροχαίο

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Πώς συνέβη το σοκαριστικό δυστύχημα

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του κι ένα ακόμη τραυματίστηκε από το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στις 7.50 το πρωί, στο Δερβένι Θεσσαλονίκης.

Η Πυροσβεστική ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις του ένα νεαρό άτομο από τα συντρίμμια αυτοκινήτου, το οποίο ενεπλάκη στο δυστύχημα. Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, πρόκειται για 24χρονο, ενώ κατά την ίδια ενημέρωση, άνδρας (γύρω στα 60 έτη) διακομίστηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Οι πρώτες πληροφορίες από την ΕΛΑΣ ανέφεραν ότι δύο οχήματα που κινούνταν στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα το ένα από αυτά να ανατραπεί και να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα που κινούνταν προς Καβάλα.

Η κίνηση στην περιοχή διεξάγεται μέχρι αυτή την ώρα με χαμηλές ταχύτητες με αποτέλεσμα να προκληθεί μποτιλιάρισμα τόσο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη όσο και στο ρεύμα προς Καβάλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube