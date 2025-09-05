Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Απολογούνται σήμερα άλλα 17 άτομα

Απολογούνται σήμερα άλλα 17 άτομα για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών, εμπόριο όπλων, εκβιασμούς και «ξέπλυμα μαύρου» χρήματος στην Κρήτη.

Μεταξύ αυτών είναι και τα δύο αδέρφια που φέρονται ως εγκέφαλοι της οργάνωσης.

Κάποιοι από τους κατηγορούμενους φαίνεται να πωλούσαν όπλα διαδικτυακά, μέσω viber, με το κοστολόγιο να κυμαίνεται από 2.500 έως 5.000 ευρώ. Άφησαν ωστόσο κάποια αποτυπώματα, τα οποία εντόπισαν οι αρχές.

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται και τα ευρήματα της ΑΑΔΕ από το άνοιγμα των λογαρισμών αλλά και από τις θυρίδες.

Στο μεταξύ χθες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των πρώτων 16 κατηγορουμένων. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι έξι ενώ άλλα δέκα άτομα αφέθησαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους. Ένας κατηγορούμενος ζήτησε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί σήμερα.

Το κομμάτι αυτής της έρευνας αφορά την διακίνηση ναρκωτικών, το εμπόριο όπλων, την τοκογλυφία και το και «ξέπλυμα μαύρου» χρήματος, την διείσδυση σε δημόσιες υπηρεσίες προκειμένου να επιτυγχάνονται οι σκοποί της οργάνωσης. Υπάρχει επίσης το εκκλησιαστικό κομμάτι, που αφορά τη δεύτερη δικογραφία.

Η δεύτερη δικογραφία

Από την Δευτέρα αναμένεται να ανοίξει και η δεύτερη δικογραφία με την αγοραπωλησία των 175 στρεμμάτων της Μονής Αγίας Τριάδος, στην περιοχή του Σταυρού στο Ακρωτήρι Χανίων. Πρόκειται για μία επένδυση που έκανε ισραηλινός όμιλος αγοράζοντας αυτή την έκταση μέσω ενός εκ των κατηγορουμένων που εμφανίστηκε ως ιδιοκτήτης από την Ιερά Μονή με την σφραγίδα του τότε αρχιμανδρίτη. Και οι δύο είναι κατηγορούμενοι, μαζί με τον δικηγόρο που συμμετείχε σε αυτή την αγοραπωλησία.

Οι κατηγορούμενοι για να πετύχουν αρχικά την πώληση επικαλούνταν έγγραφο σύμφωνα με το οποίο οι συγκεκριμένες εκτάσεις δεν ανήκαν στην Ιερά Μονή. Βασίστηκαν για αυτό σε βεβαίωση που τους χορήγησε το 2017 ο κατηγορούμενος αρχιμανδρίτης και ανέφερε πως τα 175 στρέμματα δεν ανήκουν στην Ιερά Μονή.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι εκκλησιαστικές εκτάσεις είναι πολύ μεγαλύτερες. Τα 175 στρέμματα βρίσκονται πάντως ήδη στο φως της δικαστικής έρευνας από το 2024, όταν αποκαλύφθηκε ότι είχε πωληθεί καταπατημένη γη και ο τότε μητροπολίτης αντικατέστησε τον αρχιμανδρίτη και ξεκίνησε μία διαδικασία από την εκκλησία ώστε να επιστραφεί η γη από το ισραηλινό fund.

Το ρεπορτάζ της δημόσιας τηλεόρασης αναφέρει ότι μέσα από τις επισυνδέσεις φαίνεται να έχουν δεχθεί χρήματα δημόσιες υπηρεσίες για τον αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων και φαίνεται να υπάρχει μία προσπάθεια να διεισδύσει η οργάνωση στην δικαιοσύνη και την αστυνομία.