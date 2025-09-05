Logo Image

Θεσσαλονίκη: Μωρό ενός έτους μπουσουλούσε στον δρόμο μαζί με το 2χρονο αδελφάκι του – Συνελήφθησαν οι γονείς τους

Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Μωρό ενός έτους μπουσουλούσε στον δρόμο μαζί με το 2χρονο αδελφάκι του – Συνελήφθησαν οι γονείς τους

Διερχόμενος οδηγός ειδοποίησε την Αστυνομία

Βρέφος ενός έτους και το 2χρονο αδελφάκι του εντοπίστηκαν χθες, στις 9.50 το βράδυ, να κινούνται μόνα τους σε δρόμο, στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης.

Διερχόμενος οδηγός ειδοποίησε την Αστυνομία, που έσπευσε στο σημείο. Όπως ανέφερε ο οδηγός στις αρχές, το μικρότερο από τα δύο παιδιά μπουσουλούσε στον δρόμο. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα δύο μωρά είχαν βγει νωρίτερα από το σπίτι, όπου διαμένουν με τους γονείς τους.

Τόσο ο πατέρας όσο και η μητέρα τους συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

