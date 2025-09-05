Φωτιά στη Βρίσα της Λέσβου: Οριοθετήθηκε το μέτωπο

Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, στη Βρίσα της Λέσβου, με δύο μάλιστα μέτωπα σε Κορώνη και Παλαιόκαστρο.

Καθοριστική υπήρξε η συνδρομή 11 εναέριων μέσων, τα οποία πραγματοποίησαν συνεχείς ρίψεις νερού. Το πρώτο μέτωπο τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, ενώ η φωτιά στο Παλαιόκαστρο κατευθύνθηκε προς το Καμαρούδι, καίγοντας ελαιώνες και δασική έκταση.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Βρίσα της νήσου Λέσβου. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, εθελοντές, 2 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2025

Με τη δύση του ήλιου τα εναέρια μέσα σταμάτησαν να επιχειρούν, όμως οι επίγειες δυνάμεις, με τη συνδρομή οχημάτων των ΟΤΑ και εθελοντών, συνέχισαν τη μάχη για την πλήρη κατάσβεση των διάσπαρτων μικρών εστιών, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν επτά πυροσβεστικά οχήματα από την Καβάλα και 28 πυροσβέστες που έφτασαν αεροπορικώς από την Ελευσίνα.