Φωτιά στη Βρίσα της Λέσβου: Οριοθετήθηκε το μέτωπο

Κοινωνία

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες

Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, στη Βρίσα της Λέσβου, με δύο μάλιστα μέτωπα σε Κορώνη και Παλαιόκαστρο.

Καθοριστική υπήρξε η συνδρομή 11 εναέριων μέσων, τα οποία πραγματοποίησαν συνεχείς ρίψεις νερού. Το πρώτο μέτωπο τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, ενώ η φωτιά στο Παλαιόκαστρο κατευθύνθηκε προς το Καμαρούδι, καίγοντας ελαιώνες και δασική έκταση.

Με τη δύση του ήλιου τα εναέρια μέσα σταμάτησαν να επιχειρούν, όμως οι επίγειες δυνάμεις, με τη συνδρομή οχημάτων των ΟΤΑ και εθελοντών, συνέχισαν τη μάχη για την πλήρη κατάσβεση των διάσπαρτων μικρών εστιών, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν επτά πυροσβεστικά οχήματα από την Καβάλα και 28 πυροσβέστες που έφτασαν αεροπορικώς από την Ελευσίνα.

