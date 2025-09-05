Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο στο Δερβένι

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη στις 7.50 το πρωί, στο Δερβένι Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο οχήματα που κινούνταν στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα το ένα από αυτά να ανατραπεί και να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα που είχε κατεύθυνση προς Καβάλα.

Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εικόνα για την κατάσταση των επιβατών των εμπλεκόμενων οχημάτων.

Λόγω του τροχαίου, η κίνηση στην περιοχή διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ