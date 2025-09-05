Δυστύχημα στην Κωνσταντινουπόλεως – Συρμός του Προαστιακού παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα πεζό

Συρμός του Προαστιακού παρέσυρε το πρωί της Παρασκευής πεζό που διέσχιζε κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή από αφύλακτη διάβαση στην Κωνσταντινουπόλεως, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο πεζός, ο οποίος είναι άστεγος, επιχείρηση να διασχίσει κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή με αποτέλεσμα να τον παρασύρει ο διερχόμενος συρμός, ο οποίος έχει ακινητοποιηθεί και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού του.

Στο σημείο επιχειρούν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες καθώς και στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να ανασύρουν το άτομο κάτω από το συρμό. Επί τόπου βρίσκεται επίσης ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παραλάβει τον άτυχο άνδρα και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.