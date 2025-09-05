Logo Image

Δυστύχημα στην Κωνσταντινουπόλεως – Συρμός του Προαστιακού παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα πεζό

Κοινωνία

Δυστύχημα στην Κωνσταντινουπόλεως – Συρμός του Προαστιακού παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα πεζό

Φωτ. αρχείου ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI

Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού

Συρμός του Προαστιακού παρέσυρε το πρωί της Παρασκευής πεζό που διέσχιζε κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή από αφύλακτη διάβαση στην Κωνσταντινουπόλεως, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο πεζός, ο οποίος είναι άστεγος, επιχείρηση να διασχίσει κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή με αποτέλεσμα να τον παρασύρει ο διερχόμενος συρμός, ο οποίος έχει ακινητοποιηθεί και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού του.

Στο σημείο επιχειρούν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες καθώς και στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να ανασύρουν το άτομο κάτω από το συρμό. Επί τόπου βρίσκεται επίσης ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παραλάβει τον άτυχο άνδρα και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube