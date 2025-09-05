Κούβα: 56χρονος Ιταλός οδηγός κατηγορείται ότι χτύπησε εσκεμμένα 9 άτομα – Νεκρή 35χρονη έγκυος

Ένας 56χρονος Ιταλός κατηγορείται πως χτύπησε «εσκεμμένα» εννιά ανθρώπους ενώ βρισκόταν στο τιμόνι αυτοκινήτου στην Κούβα, προκαλώντας τον θάνατο γυναίκας, ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση της χώρας.

Οι αρχές της Κούβας έδωσαν στη δημοσιότητα την ταυτότητα του Ιταλού πολίτη, ο οποίος φέρεται να χτύπησε τους 9 ανθρώπους σε «διάφορες τοποθεσίες» στο κέντρο της Αβάνας νωρίς το πρωί της Δευτέρας 25ης Αυγούστου

Το συμβάν, που έχει προκαλέσει αγανάκτηση σε πολλούς Κουβανούς, είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της 35χρονη μητέρα τριών παιδιών και να χρειαστούν νοσηλεία τα υπόλοιπα οκτώ θύματα, διευκρίνισε η γενική εισαγγελία σε ανακοίνωσή της.

Ο 56χρονος, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος Κούβας, έχει προφυλακιστεί και βρίσκεται υπό έρευνα.

Τα τροχαία ατυχήματα έχουν αυξηθεί στην πρωτεύουσα της Κούβας το τελευταίο διάστημα, λόγω της κακής κατάστασης των δρόμων και πολλών οχημάτων, όμως τραγωδίες αυτού του είδους είναι πολύ σπάνιες στη νήσο.