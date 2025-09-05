Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Το θολό τοπίο για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου στο επίκεντρο του σημερινού Τύπου

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν την Παρασκευή.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: ” “Πόλεμος” στα διεθνή χρηματιστήρια”
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Ακρίβεια και διαφθορά πνίγουν την κυβέρνηση”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΜΑΦΙΑΣ για “παιδί” της οικογένειας!”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Οι τιμές για εντός και εκτός σχεδίου οικόπεδα”
ΕΣΤΙΑ: “Υφυπουργός του κ. Μητσοτάκη μετέχει στην έρευνα για το καλώδιο”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΤΡΙΚΥΜΙΑ ΕΝ ΚΑΛΩΔΙΩ”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Περισσότερη ασφάλεια στον αέρα και λιγότερες καθυστερήσεις”
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Σαπίλα του συστήματος του κέρδους, του κράτους και των θεσμών του”
ΤA NEA: “Χοντρό παιχνίδι – ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ”ΚONTRA: “ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕ Η ΕΛΛΑΔΑ”