Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Το θολό τοπίο για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου στο επίκεντρο του σημερινού Τύπου

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν την Παρασκευή.

Δείτε τα αναλυτικά εδώ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: ” “Πόλεμος” στα διεθνή χρηματιστήρια”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Ακρίβεια και διαφθορά πνίγουν την κυβέρνηση”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΜΑΦΙΑΣ για “παιδί” της οικογένειας!”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Οι τιμές για εντός και εκτός σχεδίου οικόπεδα”

ΕΣΤΙΑ: “Υφυπουργός του κ. Μητσοτάκη μετέχει στην έρευνα για το καλώδιο”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΤΡΙΚΥΜΙΑ ΕΝ ΚΑΛΩΔΙΩ”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Περισσότερη ασφάλεια στον αέρα και λιγότερες καθυστερήσεις”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Σαπίλα του συστήματος του κέρδους, του κράτους και των θεσμών του”

ΤA NEA: “Χοντρό παιχνίδι – ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ”ΚONTRA: “ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕ Η ΕΛΛΑΔΑ”