Στο 15% οι δασμοί Τραμπ στα ιαπωνικά αυτοκίνητα – Επενδύσεις 550 δισ. από τους Ιάπωνες στις ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Πέμπτη εκτελεστικό διάταγμα για την εφαρμογή της νέας εμπορικής συμφωνίας με την Ιαπωνία, επιβάλλοντας βασικούς δασμούς 15% σχεδόν σε όλα τα ιαπωνικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων.

Η συμφωνία είχε επιτευχθεί τον Ιούλιο, έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις. Το Τόκιο δεσμεύθηκε να επενδύσει 550 δισ. δολάρια σε έργα που θα επιλέξει η αμερικανική κυβέρνηση, ενώ θα αυξήσει σημαντικά τις εισαγωγές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων – όπως καλαμπόκι και σόγια – αλλά και εμπορικών αεροσκαφών και αμυντικού εξοπλισμού.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης την αγορά 100 αεροσκαφών Boeing, αύξηση 75% στις εισαγωγές αμερικανικού ρυζιού και αγορές αγροτικών προϊόντων αξίας 8 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με το διάταγμα, οι νέοι δασμοί θα εφαρμοστούν αναδρομικά από τις 7 Αυγούστου 2025, ενώ ειδικά για τα αυτοκίνητα η ελάφρυνση θα τεθεί σε ισχύ μετά από επτά ημέρες.

Επιπτώσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία

Η παγκόσμια εκστρατεία δασμών του Τραμπ έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, με την ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία να βρίσκεται στο επίκεντρο. Τον περασμένο μήνα η Toyota προειδοποίησε για απώλειες σχεδόν 10 δισ. δολαρίων, αναγκάζοντας την εταιρεία να μειώσει κατά 16% τις προβλέψεις για τα ετήσια λειτουργικά της κέρδη.

Απώλειες αναμένονται και για τους αμερικανικούς κολοσσούς: η Ford εκτιμά ότι τα προ φόρων προσαρμοσμένα κέρδη της θα μειωθούν κατά 3 δισ. δολάρια, ενώ η GM προβλέπει πλήγμα 4 έως 5 δισ. δολαρίων μέσα στο έτος.

Στο περιθώριο της συμφωνίας, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ιαπωνίας, Ριοσέι Ακαζάβα, παρέδωσε στον Τραμπ επιστολή του Ιάπωνα πρωθυπουργού Σιγκερού Ισίμπα με πρόσκληση να επισκεφθεί τη χώρα, σύμφωνα με το Kyoto News.

Πολιτική κρίση στο Τόκιο

Η τελική υπογραφή της συμφωνίας συμπίπτει με περίοδο έντονης πολιτικής πίεσης για τον Ισίμπα. Το κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) δημοσίευσε έκθεση που αποδίδει τις πρόσφατες απώλειες στις εκλογές της άνω βουλής σε σκάνδαλα, αδύναμα μέτρα κατά του πληθωρισμού και χαμηλή κινητοποίηση των νέων ψηφοφόρων.

Πολλά στελέχη του κόμματος φέρονται να έχουν δηλώσει πρόθεση παραίτησης, ενώ ο ίδιος ο Ισίμπα αντιμετωπίζει εσωκομματικές πιέσεις να αποχωρήσει. Αναλυτές της Eurasia Group εκτιμούν ότι είναι απίθανο να αντέξει την πρόκληση στις 8 Σεπτεμβρίου, όταν το κόμμα θα εξετάσει αν θα προχωρήσει σε έκτακτη εκλογή ηγεσίας.

«Η κακή επίδοση του Ισίμπα τόσο στις εκλογές όσο και στις εσωκομματικές ισορροπίες, σε συνδυασμό με την υποστήριξη του πρώην πρωθυπουργού Τάρο Άσο στην ειδική εκλογή, έχουν αλλάξει το κλίμα εις βάρος του», σημειώνουν οι αναλυτές στο CNBC, προβλέποντας πιθανότητα 60% να χάσει την ηγεσία – ή να παραιτηθεί πριν από την ψηφοφορία.

