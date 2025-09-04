Logo Image

Τραγωδία στην Καβάλα: Γυναίκα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε νεκρή στη βραχονησίδα Φιδονήσι

Κοινωνία

Τραγωδία στην Καβάλα: Γυναίκα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε νεκρή στη βραχονησίδα Φιδονήσι

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ/INTIME

Η σορός της άτυχης γυναίκας βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη

Σορό γυναίκας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, σε προχωρημένη σήψη, κανονικής σωματικής διάπλασης, εντόπισε ιστιοφόρο σκάφος στη βραχονησίδα Φιδονήσι Νέας Ηρακλείτσας Παγγαίου Καβάλας.

Στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος ενώ ενημερώθηκε και ιδιωτικό καταδυτικό συνεργείο.

Η σορός μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Καβάλας. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube