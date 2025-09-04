Τραγωδία στην Καβάλα: Γυναίκα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε νεκρή στη βραχονησίδα Φιδονήσι

Σορό γυναίκας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, σε προχωρημένη σήψη, κανονικής σωματικής διάπλασης, εντόπισε ιστιοφόρο σκάφος στη βραχονησίδα Φιδονήσι Νέας Ηρακλείτσας Παγγαίου Καβάλας.

Στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος ενώ ενημερώθηκε και ιδιωτικό καταδυτικό συνεργείο.

Η σορός μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Καβάλας. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ