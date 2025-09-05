Εορτολόγιο 5 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή

Τον Προφήτη Ζαχαρία και την Αγία Ελισάβετ, γονείς του Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού, τιμά σήμερα, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται επίσης ο Όσιος Αθανάσιος, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μπρεστ.

Προφήτης Ζαχαρίας και Αγία Ελισάβετ

Ο Ζαχαρίας, από την ιερατική τάξη του Αβιά, και η Ελισάβετ, συγγενής της Παναγίας, έζησαν ευσεβή ζωή στην Ιουδαία, αφιερωμένοι στον Θεό. Παρά την προχωρημένη ηλικία και τη στείρωση της Ελισάβετ, αξιώθηκαν με θαυμαστό τρόπο να αποκτήσουν τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, τον προάγγελο του Μεσσία.

Ο Ζαχαρίας έλαβε το μήνυμα του αγγέλου Γαβριήλ ενώ ιερουργούσε στον ναό. Αμφέβαλε και έμεινε άλαλος μέχρι τη γέννηση του παιδιού, οπότε, γράφοντας το όνομά του «Ιωάννης», η γλώσσα του λύθηκε και δοξολόγησε τον Θεό.

Κατά τη σφαγή των νηπίων από τον Ηρώδη, η Ελισάβετ έτρεξε να κρύψει τον Ιωάννη στα βουνά, ενώ ο Ζαχαρίας δολοφονήθηκε μέσα στον ναό επειδή δεν αποκάλυψε τον τόπο που βρισκόταν το παιδί. Η Εκκλησία τιμά και τους δύο ως υποδείγματα πίστης, υπακοής και μαρτυρίας.

Όσιος Αθανάσιος ο Ηγούμενος

Ο Όσιος Αθανάσιος έζησε στη Ρωσία τον 17ο αιώνα και διετέλεσε ηγούμενος της Μονής Μπρεστ. Διακρίθηκε για την ταπεινότητα, την πνευματική καθοδήγηση και την αφοσίωσή του στην ασκητική ζωή. Η παράδοση τον τιμά ως παράδειγμα μοναχικής αρετής, που αφιέρωσε τον εαυτό του στη διδασκαλία, τη νηστεία και την προσευχή.

Ποιοι έχουν σήμερα την ονομαστική τους γιορτή

Σήμερα δέχονται τα «χρόνια πολλά» οι: