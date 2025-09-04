Logo Image

Πυρκαγιά σε ελαιοτριβείο στην Ορμύλια Χαλκιδικής – Ήχησε το 112

Κοινωνία

Nick Paleologos / SOOC

Την κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε σε αύλειο και σε στεγασμένο χώρο ελαιοτριβείου στην Ορμύλια Χαλκιδικής.

Το ελαιοτριβείο βρίσκεται μέσα στον οικισμό και οι κάτοικοι έλαβαν ειδοποίηση από το «112» στα κινητά τους για να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, λόγω των επικίνδυνων καπνών.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε κατοικίες ή για τραυματισμούς.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 15 οχήματα καθώς και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα.

Εξάλλου, οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

