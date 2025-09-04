Πυρκαγιά σε ελαιοτριβείο στην Ορμύλια Χαλκιδικής – Ήχησε το 112

Την κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε σε αύλειο και σε στεγασμένο χώρο ελαιοτριβείου στην Ορμύλια Χαλκιδικής.

Το ελαιοτριβείο βρίσκεται μέσα στον οικισμό και οι κάτοικοι έλαβαν ειδοποίηση από το «112» στα κινητά τους για να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, λόγω των επικίνδυνων καπνών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ Πυρκαγιά σε ελαιοτριβείο στην τοπική κοινότητα #Ορμύλια της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής ‼️ Επικίνδυνοι καπνοί ‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 4, 2025

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε κατοικίες ή για τραυματισμούς.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 15 οχήματα καθώς και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα.

Εξάλλου, οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ