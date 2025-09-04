Θρίλερ στον Νέο Κόσμο: Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων – Βρέθηκαν όπλο και κάλυκες στο σημείο

Νεκροί σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο εντοπίστηκαν από την αστυνομία ένας άντρας και μια γυναίκα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα 74 ετών ενώ η ηλικία της γυναίκας δεν έχει διευκρινιστεί.

Στο σημείο της τραγωδίας βρέθηκαν δύο κάλυκες και μία καραμπίνα, γεγονός που δημιουργεί προφανή ερωτήματα για τα αίτια θανάτου τους. Το πτώμα της γυναίκας βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη, ενώ ο άντρας διαπιστώθηκε ότι φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο, το οποίο βρέθηκε δίπλα στο νεκρό ζευγάρι.

Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε αρχικό στάδιο. Η πρώτη εκτίμηση των αστυνομικών αρχών είναι ότι πρόκειται για περίπτωση δολοφονίας και αυτοχειρίας. Πάντως φως στα αίτια του θανάτου αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική έρευνα.