Προφυλακίστηκαν οι πρώτοι έξι για τη μαφία της Κρήτης

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι έξι από τους 17 πρώτους απολογηθέντες για την εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών, εμπόριο όπλων, εκβιασμούς και «ξέπλυμα μαύρου» χρήματος στην Κρήτη.

Αλλα δέκα άτομα αφέθησαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους ενώ ένας κατηγορούμενος ζήτησε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο.

Χθες, ένας αστυνομικός από το Ρέθυμνο, αφέθηκε επίσης ελεύθερος μετά την απολογία του, με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Οι σημερινές απολογίες αφορούσαν κυρίως τα αδικήματα της διακίνησης ναρκωτικών και της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση.

Οι συλληφθέντες είχαν μεταχθεί λίγο μετά τις 9.00 το πρωί της Πέμπτης στο δικαστικό μέγαρο Χανίων υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Οι έρευνες για τη δράση της δαιδαλώδους οργάνωσης συνεχίζονται, ενώ όπως προανήγγειλε με δηλώσεις της στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου τις επόμενες ημέρες αναμένεται και νέα ποινική εξέλιξη, καθώς μία ακόμη δικογραφία βρίσκεται ήδη στα χέρια της εισαγγελίας.

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, η δικογραφία περιλαμβάνει και άλλες εγκληματικές ενέργειες πέραν της διακίνησης ναρκωτικών και όπλων. «Διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας από τους αστυνομικούς ότι κάποια από τα μέλη της οργάνωσης και άλλα αδικήματα όπως εκβιασμούς σωματικές βλάβες, είχαμε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός αστυνομικού με την τοποθέτηση μηχανισμού» ανέφερε.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ είπε ότι αναμένονται και άλλες συλλήψεις για την υπόθεση, ενώ τις επόμενες μέρες αναμένεται η προσαγωγή αρκετών υπόπτων και άλλων εμπλεκομένων ώστε να δώσουν εξηγήσεις.

Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

Υπενθυμίζεται ότι με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αποφασίστηκε να δεσμευτούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των πρωταγωνιστών στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη.