Ελληνική Αστυνομία: Στην 89η ΔΕΘ με 11 Υπηρεσίες, 10 infodesks

Πιο διαδραστική από ποτέ θα είναι φέτος η παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την 89η.

Κάθε επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να ζήσει μοναδικές ψηφιακές εμπειρίες, που αναπτύχθηκαν από αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με καθεμία από τις 11 Υπηρεσίες που συμμετέχουν.

Στόχος είναι να γνωρίσει μέσα από το παιχνίδι, τη συμμετοχή και τη βιωματική μάθηση το έργο που γίνεται καθημερινά για την ασφάλεια όλων.

Στα 10 infodesks του Πληροφοριακού Κέντρου, μικροί και μεγάλοι καλούνται να συμμετάσχουν σε ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες:

Να γίνουν «κυνηγοί πλαστών διαβατηρίων» και να μάθουν πώς εντοπίζονται τα πλαστά έγγραφα.

Να αναλάβουν αποστολή «Προστασίας Συνόρων» με το σύστημα Entry-Exit.

Να εξιχνιάσουν υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος ως «Ντετέκτιβς της ΔΑΟΕ».

Να εισέλθουν στον κόσμο της εγκληματολογικής έρευνας μέσα από το νέο escape room «Κλοπή στο Μουσείο 2».

Να φορέσουν γυαλιά VR στην «Ψηφιακή Ακαδημία» της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και να μάθουν πώς να αποφεύγουν τις ψηφιακές απάτες.

Να καθοδηγήσουν αστυνομικές δυνάμεις σε πραγματικό χρόνο στο «Επιχειρησιακό Κέντρο ΔΕΘ» της Άμεσης Δράσης.

Να συμμετάσχουν στο διαδραστικό παιχνίδι «Σπάσε τη σιωπή» για την αναγνώριση και πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας.

Να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στο «SAFE.YOUth Cards» και να μάθουν να παίρνουν σωστές αποφάσεις απέναντι σε πιέσεις και προκλήσεις.

Να περπατήσουν με γυαλιά προσομοίωσης μέθης ή να οδηγήσουν με το «Κυκλοφορώ με ασφάλεια… στη ΔΕΘ» και να μάθουν γιατί η υπεύθυνη οδήγηση σώζει ζωές.

Να συνοδεύσουν τον αστυνομικό σκύλο Πόλι σε περιπολία προστασίας ζώων στο «Κ9: Ο φύλακας του δάσους».

Στη φετινή ΔΕΘ, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία σάς προσκαλούν να γίνετε μέρος της εμπειρίας!

Ημερομηνίες και ώρες λειτουργίας περιπτέρου: Από 6 έως 14 Σεπτεμβρίου, από 16:00 έως 22:00 τις καθημερινές και από 10:00 έως 22:00 το Σαββατοκύριακο.

Είσοδος: Πύλη ΧΑΝΘ / Τοποθεσία: Πύργος ΟΤΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στο www.astynomia.gr ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσής της (Facebook, X, Instagram).