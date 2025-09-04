Καστοριά: Μινκ ακρωτηρίασε κατάκοιτη γυναίκα μέσα στο σπίτι της

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στους Μανιάκους Καστοριάς, μετά την επίθεση που δέχθηκε μία κατάκοιτη ηλικιωμένη γυναίκα από άγριο μινκ μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Βάσει πληροφοριών της ΕΡΤ, το μινκ μπήκε στο σπίτι από ανοικτή πόρτα και προκάλεσε σοβαρά τραύματα στο χέρι της γυναίκας, η οποία βρισκόταν στο κρεβάτι της.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το μινκ ακρωτηρίασε μέρος του χεριού της γυναίκας.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και πρόκειται να υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων.

Εμφανίσεις μινκ στην περιοχή

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στους κατοίκους επικρατεί ανησυχία, καθώς τα μινκ εμφανίζονται συχνά σε περιοχές με σπίτια.