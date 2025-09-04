Μαίνεται η πυρκαγιά στη Βρίσα Λέσβου, σε ύφεση στον Χορτιάτη

Αναζωπύρωση κατεγράφη λίγο μετά τις 4 το απόγευμα σε ένα από τα μέτωπα της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης έξω από το χωριό Βρίσα της Λέσβου.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν αυτή την ώρα μάχη ώστε να μην ξεφύγει η φωτιά, που εξακολουθεί να καίει ελιές και πεύκα σε δύσβατο σημείο περίπου μισό χιλιόμετρο από το χωριό.

Παρά την αναζωπύρωση, η συνολική εικόνα χαρακτηρίζεται ελαφρώς βελτιωμένη, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κώστα Αρώνη, όπως σημειώνει ο τοπικός ιστότοπος Στο Νησί.

Ο ίδιος σημειώνει ότι όλα τα διαθέσιμα μέσα της Πυροσβεστικής, της Περιφέρειας και του Δήμου Δυτικής Λέσβου επιχειρούν αδιάκοπα, ενώ η άφιξη δύο ελικοπτέρων από Χίο και Σάμο ενίσχυσε καθοριστικά την εναέρια επιχείρηση. Το θετικό είναι ότι οι άνεμοι στην περιοχή δεν είναι ισχυροί, γεγονός που δημιουργεί αισιοδοξία για την πορεία της κατάσβεσης.

Συνολικά στο μέτωπο συμμετέχουν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ, δέκα οχήματα, δύο αεροσκάφη και ελικόπτερα, με τη συνδρομή υδροφόρων ΟΤΑ.

Σε ύφεση είναι, αντιθέτως, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημερι της Πέμπτης στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης